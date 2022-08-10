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34 минуты назад

Глава МВД ФРГ извинилась за скандальные фото с Кличко

Елена Прошина

Глава МВД Германии Нэнси Фезер прокомментировала скандальные снимки, сделанные на балконе с мэром Киева Виталием Кличко с бокалами вина. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Глава МВД ФРГ извинилась за скандальные фото с Кличко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В июле в Сети появились фотографии, на которых запечатлены смеющиеся на балконе Фезер, глава Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии Хубертус Хайль и Кличко с бокалами шампанского в руках. Судя по снимкам, министры весело проводили время. Фезер заявила, что сожалеет о фото. Она назвала их неуместными и заверила, что больше так не сделала бы.

«Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», — подчеркнула министр.

При этом она добавила, что в той ситуации взять в руки бокал казалось нормальной идеей, так как в Киеве была спокойная обстановка.

«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — сказала она.

Напомним, в Германии разгорелся настоящий скандал из-за распития шампанского Фазер, Хайля и Кличко. На фото, сделанных во время визита немецких министров на Украину, политики стоят на балконе, в руках у них бокалы с игристым вином.

Снимки вызвали волну возмущения в немецких соцсетях. Пользователи задавались вопросом, за что пьют политики в зоне боевых действий. «Люди умирают в этой стране, и они пьют игристое вино», - писали жители Германии.

В мире,Нэнси Фезер,Виталий Кличко,
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