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22 минуты назад

Арестович заявил о готовности пойти в президенты Украины

Газета.Ruиещё 5

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост руководителя государства, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский откажется идти на второй срок, пишет «Страна». По его словам, в случае участия нынешнего главы государства в выборах, он не намерен его «подрезать».

Арестович заявил о готовности стать президентом Украины
Фото: Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг — это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю <…> Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно», — отметил Арестович.

Как указал советник главы офиса Зеленского, если действующий президент все же откажется от планов на второй срок, то он готов вступить в гонку за пост главы государства. Арестович также подчеркнул, что считает некорректным разговоры о своих возможных планах на выборы, пока Зеленский является президентом Украины.

Арестович рассказал, чего не хватает Украине для контрнаступления

Ранее сообщалось, что на сайте Зеленского появилась петиция с призывом к запрету публичных выступлений Арестовича. Как отмечалось, авторы документа обвинили советника главы офиса президента Украины в унижении страны и ее жителей.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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