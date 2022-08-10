Сын Трампа назвал обыски в поместье отца "скоординированной атакой"

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик Трамп назвал обыск в доме отца «скоординированной атакой». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

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«Совершенно точно — это скоординированная атака», — высказал мнение предприниматель.

Он подчеркнул, правящая американская элита «преследовала» Дональда Трампа, а также пыталась его «оболгать» и «обмануть».

«А сейчас мы видим, как самый непопулярный президент в истории США Джо Байден, как вы думаете, что? Пытается отстранить [от участия в выборах] самого популярного президента в истории США», — заявил Трамп-младший.

Сын экс-президента добавил, что у дома его отца в Мар-а-Лаго проходил митинг, когда он находился в Нью-Джерси. По его словам, это свидетельствует о наличии любви и поддержки по отношению к бывшему президенту со стороны американцев.