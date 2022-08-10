Китай готов силой присоединить Тайвань

«Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», — цитирует документ агентство Синьхуа. Сообщается, что Китай собирается добиться «воссоединения родины».