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42 минуты назад

Китай готов силой присоединить Тайвань

Ura.Ru

Китай не исключает силового решения конфликта с Тайванем, если не получится мирно присоединить территорию. Об этом сообщается в документе, который подготовили в канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня и пресс-канцелярии Госсовета КНР.

Китай готов силой присоединить Тайвань
Фото: ReutersReuters

«Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», — цитирует документ агентство Синьхуа. Сообщается, что Китай собирается добиться «воссоединения родины».

Китай проводит военные учения у Тайваня в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. США нарушили статус-кво острова, потому что эта территория никогда не была отдельной, цитирует Nation News заявление МИД Китая. Тайвань решил ответить Пекину военными учениями на юге острова, сообщает Life.

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