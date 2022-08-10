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1 час назад

Появилось видео жесткой посадки самолета на оживленную трассу в США

Денис Фьючин

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на оживленную трассу в США. Инцидент произошел в Калифорнии и попал в объектив камеры видеорегистратора. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, что самолет резко садится на проезжую часть среди проезжающих мимо автомобилей. После вынужденной посадки воздушное судно загорелось. Уточняется, что на его борту находились два человека. Никто из них не пострадал.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неустановленная проблема с двигателем.

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