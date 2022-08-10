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22 минуты назад

Американский дипломат пожаловался на "друзей" Путина в НАТО

Елена Прошина

У российского лидера Владимира Путина дружеские отношения в Североатлантическим альянсе не только с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с главой как минимум ещё одного государства, написал в Politico экс-постпред Соединённых Штатов при организации Иво Даалдер.

Американский дипломат пожаловался на "друзей" Путина в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что Эрдоган выстроил дружеские отношения с Путиным. При этом турецкий президент не единственный, с кем дружит глава России. Дипломат напомнил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад. Ещё один политик, на которого обращает внимание издание - нынешнего премьер-министра Венгрии Виктор Орбан.

При этом Даалдер также раскритиковал президента Турции за закупку комплексов ПВО С-400 российского производства. Однако он единственный лидер НАТО, закупивший передовые ракеты ПВО российского производства вместо западного вооружения, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

Кроме того, дипломат возмутился совместной встречей Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Также, Даалдер осудил главу Турции за отказ ввести ограничительные меры в отношении Москвы.

В мире,Иво Даалдер,Сильвио Берлускони,Виктор Орбан,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
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