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13 минут назад

Биолог объяснила странное течение коронавируса у Байдена

Lenta.ru

Странное течение коронавируса у президента США Джо Байдена, когда тот то заболевал, то выздоравливал, объясняется «паксловидным отскоком». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Биолог объяснила странное течение коронавируса у Байдена
Фото: ReutersReuters

По словам Барановой, «паксловидным отскоком» называется эффект от препарата, которым лечили главного инфекциониста США Энтони Фаучи и Джо Байдена.

«Это когда после положительного теста вы получили отрицательный, а потом, через минимальный промежуток времени, — снова положительный. Сейчас это связывают с препаратом "Паксловид"», — рассказала «Ленте.ру» биолог.

Баранова отметила, что при лечении «Паксловидом» такой эффект наблюдается наблюдается в 10-15 процентах случаев. Также профессор предположила, что организму Байдена могло не хватить той лекарственной схемы, которую применяют у пациентов его возраста.

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«В случае с "Паксловидом" была испытана укороченная пятидневная схема лечения, а не традиционная семидневная. Возможно, многим пациентам, особенно пожилым, этой дозы не хватает», — подытожила Баранова.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент получил положительный тест на коронавирус. Она заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме.

Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой. Президента США пропил пятидневный курс препарата «Паксловид», получил отрицательный результат теста, но вскоре был вынужден вернуться на карантин, так как тест вновь выявил заболевание.

В мире,Анча Баранова,Энтони Фаучи,Джордж Мейсон,Джозеф Байден,Администрация США,
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