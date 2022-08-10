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35 минут назад

В Запорожье обвинили Киев в сознательном обстреле атомной электростанции

Вечерняя Москваиещё 1

Киевские власти сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил журналистам в четверг, 10 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0DENAMAX / CC BY-SA 4.0

По словам чиновника, украинские власти абсолютно не задумываются о последствиях для Европы, совершая нападения на ядерный объект, пишет РИА Новости.

В Запорожской области видят выход в беспрепятственном допуске наблюдателей из МАГАТЭ на ЗАЭС. Над этим в регионе работают «давно и активно». Также Рогов призвал и дальше освобождать «постукраинское пространство». Он отметил, что удары по станции наносятся из Томаковки, Никополя и Марганца.

На протяжении нескольких недель, по словам чиновника, украинская разведка собирала разведданные в отношении Запорожской АЭС, после чего станцию стали атаковать при помощи беспилотников и дальнобойных реактивных систем залпового огня.

Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию

В мире,Владимир Рогов,МАГАТЭ,Совбез ООН,
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