Киевские власти сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил журналистам в четверг, 10 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0 DENAMAX / CC BY-SA 4.0

По словам чиновника, украинские власти абсолютно не задумываются о последствиях для Европы, совершая нападения на ядерный объект, пишет РИА Новости.

В Запорожской области видят выход в беспрепятственном допуске наблюдателей из МАГАТЭ на ЗАЭС. Над этим в регионе работают «давно и активно». Также Рогов призвал и дальше освобождать «постукраинское пространство». Он отметил, что удары по станции наносятся из Томаковки, Никополя и Марганца.

На протяжении нескольких недель, по словам чиновника, украинская разведка собирала разведданные в отношении Запорожской АЭС, после чего станцию стали атаковать при помощи беспилотников и дальнобойных реактивных систем залпового огня.