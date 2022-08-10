Генсек НАТО выразил сожаление из-за прекращения сотрудничества с РФ

По его словам, альянс на протяжении нескольких десятков лет стремился к улучшению отношений с Россией. С этой целью был учрежден Совет Россия-НАТО, согласован Основополагающий акт Россия-НАТО. По словам главы организации, Россию приглашали к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Москва отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества.