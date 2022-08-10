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13 минут назад

Генсек НАТО выразил сожаление из-за прекращения сотрудничества с Россией

Елена Прошина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за того, что НАТО пришлось прекратить сотрудничать с Москвой, сообщил он черногорскому изданию Vijesti.

Генсек НАТО выразил сожаление из-за прекращения сотрудничества с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, альянс на протяжении нескольких десятков лет стремился к улучшению отношений с Россией. С этой целью был учрежден Совет Россия-НАТО, согласован Основополагающий акт Россия-НАТО. По словам главы организации, Россию приглашали к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Москва отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества.

«Я глубоко сожалею об этом», — заявил Столтенберг.

Отмечается, что НАТО продолжает оставаться открытой для диалога с РФ и желает снижать имеющиеся риски, а также не допускать эскалации напряженности.

Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден назвал военный блок незаменимым альянсом. По словам президента, американское руководство привержено трансатлантическому альянсу и намерено сообща с союзниками создавать то будущее, которое желает.

В мире,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,
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