Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине, а также оценить его последствия. Интервью генсека альянса опубликовала во вторник газета Vijesti.

Отвечая на просьбу журналиста дать прогноз сроков окончания конфликта на Украине, Столтенберг заявил: "Невозможно предвидеть, как долго война на Украине будет продолжаться, и какие будут долгосрочные последствия. Важно продолжить поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось. Конечно, вся военная, экономическая и гуманитарная поддержка, которую мы предоставляем Украине, имеет высокую цену, но цена отказа от поддержки Украины была бы намного больше".

По его мнению, это было "против наших собственных интересов безопасности, потому что сделало бы Европу более чувствительной".