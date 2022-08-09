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24 минуты назад

Словения выступила за присоединение Боснии и Герцеговины к Евросоюзу и НАТО

ТАСС

Президент Словении Борут Пахор выступает за вхождение Боснии и Герцеговины в состав Евросоюза и НАТО. Об этом во вторник сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на политика, находящегося с двухдневным визитом в Турции.

Словения выступила за присоединение Боснии и Герцеговины к НАТО
Фото: ReutersReuters

"Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы убедить Евросоюз и Запад скорее принять Боснию и Герцеговину в состав ЕС и, если возможно, в НАТО", - отметил Пахор. "Если мы правы в том, что во вновь формирующейся сфере влияния России нет места странам, соревнующимся за членство в ЕС и НАТО, то, похоже, Западные Балканы при новом геополитическом разделении станут частью западного мира. Но это зависит как от Брюсселя, так и от самих стран Западных Балкан", - сообщил политик.

8 июля премьер-министр Словении Роберт Голоб написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал Евросоюз предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС до конца текущего года.

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