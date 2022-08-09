Словения выступила за присоединение Боснии и Герцеговины к НАТО

"Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы убедить Евросоюз и Запад скорее принять Боснию и Герцеговину в состав ЕС и, если возможно, в НАТО", - отметил Пахор. "Если мы правы в том, что во вновь формирующейся сфере влияния России нет места странам, соревнующимся за членство в ЕС и НАТО, то, похоже, Западные Балканы при новом геополитическом разделении станут частью западного мира. Но это зависит как от Брюсселя, так и от самих стран Западных Балкан", - сообщил политик.