Макрон и Джонсон провели телефонные переговоры по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы оказания военной, гуманитарной и экономической помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюник Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон и Джонсон в очередной раз подтвердили свою решимость «поддерживать Украину столько, сколько потребуется» и сохранять координацию в вопросах военной, гуманитарной и экономической помощи Киеву. Еще главы Франции и Великобритании затронули продовольственный кризис. Оба заявили о своей готовности поддерживать усилия ЕС по вывозу зерна с Украины с помощью автомобильного и морского транспорта.