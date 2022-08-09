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37 минут назад

Макрон и Джонсон провели телефонные переговоры по Украине

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон и подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы оказания военной, гуманитарной и экономической помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюник Елисейского дворца.

Макрон и Джонсон провели телефонные переговоры по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Макрон и Джонсон в очередной раз подтвердили свою решимость «поддерживать Украину столько, сколько потребуется» и сохранять координацию в вопросах военной, гуманитарной и экономической помощи Киеву. Еще главы Франции и Великобритании затронули продовольственный кризис. Оба заявили о своей готовности поддерживать усилия ЕС по вывозу зерна с Украины с помощью автомобильного и морского транспорта.

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Кроме того Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Тайваня, вопрос укрепления двухстороннего сотрудничества Франции и Великобритании в борьбе с нелегальными мигрантами в проливе Ла-Манш и проведении совместного саммита.

В мире,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Владимир Путин,ЕС,
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