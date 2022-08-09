Раскрыты подробности обыска имения Трампа

Сотрудники ФБР, которые обыскали имение бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, специально выбрали момент, когда экс-президент был в Нью-Йорке. Такие подробности раскрыло издание TMZ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.

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По словам источников, протокол таких операций предусматривает, что лица, в отношении которых выписан ордер на обыск, сковываются наручниками. При этом речь идет не о задержании, а скорее об ограничении действий. Они освобождаются только после окончания операции.

В случае с Трампом такая конфронтация могла бы привести к «крайне неловкой ситуации ситуации» и непредсказуемым политическим последствиям.