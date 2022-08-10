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1 час назад

Шведский соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада организации о ВСУ

Говорит Москваиещё 7

Пер Вестберг проработал в ней почти 60 лет.

Сооснователь Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ
Фото: WikipediaWikipedia

«С тяжёлым сердцем, из-за отчёта о войне на Украине, я заканчиваю своё долгое и плодотворное сотрудничество», — заявил он в интервью изданию RMF 24.

Amnesty International 4 августа опубликовала доклад о нарушениях международного права со стороны украинской армии. После обнародования документа в отставку подала глава украинского офиса Оксана Покальчук. Позднее доклад раскритиковал Владимир Зеленский.

7 августа Amnesty International извинилась перед Киевом «за страдания и гнев», но при этом настояла, что от своих выводов не отказывается.

В мире,Оксана Покальчук,Владимир Зеленский,Amnesty International,
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