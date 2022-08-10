Сооснователь Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ

Пер Вестберг проработал в ней почти 60 лет.
«С тяжёлым сердцем, из-за отчёта о войне на Украине, я заканчиваю своё долгое и плодотворное сотрудничество», — заявил он в интервью изданию RMF 24.
Amnesty International 4 августа опубликовала доклад о нарушениях международного права со стороны украинской армии. После обнародования документа в отставку подала глава украинского офиса Оксана Покальчук. Позднее доклад раскритиковал Владимир Зеленский.
7 августа Amnesty International извинилась перед Киевом «за страдания и гнев», но при этом настояла, что от своих выводов не отказывается.