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54 минуты назад

Киев призвал ООН закрыть небо над АЭС на Украине

Lenta.ruиещё 4

Дипломат постпредства Украины при ООН Анатолий Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими атомными электростанциями (АЭС). Об этом он заявил, выступая в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА Новости.

Киев призвал ООН закрыть небо над АЭС на Украине
Фото: ReutersReuters

Зленко обратился к ООН с призывом установить бесполетную зону над АЭС на Украине и попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее закрыть небо над украинскими атомными электростанциями призывал замглавы МИД Украины Николай Точицкий. Как и Зленко, он также просил обеспечить республику системами ПВО.

В мире,Николай Точицкий,ООН,
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