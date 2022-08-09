Украинских беженцев попросили покинуть общежития в Польше

Украинских беженцев попросили до конца августа покинуть общежития Ягеллонского университета в польском Кракове. Об этом сообщает телеканал TVN.

Отмечается, что в настоящий момент в двух университетских общежитиях на улице Каменка проживают 163 беженца с Украины, среди которых 70 детей, а большинство взрослых — женщины.

В беседе с польским телеканалом представитель учебного заведения Адриан Очалик заявил, что здания были проданы еще год назад и должны быть переданы новому владельцу, в связи с чем администрации и приходится выселять оттуда людей. При этом он не исключил, что для беженцев найдут место в других общежитиях.