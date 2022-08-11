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19 минут назад

Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы призвал ввести технологическую изоляцию России, полностью ограничив поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского военно-промышленного комплекса.

Зеленский призвал ввести технологическую изоляцию России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.

Зеленский подчеркнул, что если бы не импортные детали – электроника, оптика и многие другие детали иностранного производства, которые используются при создании ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники, Россия не имела бы боеспособной армии в современных условиях.

Напомним, украинский президент заявил, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. С точки зрения президента Украины, эта мера должна касаться даже тех граждан России, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. По его мнению, необходимо «призвать к ответственности все население» России. Россияне, считает он, «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

В мире,Владимир Зеленский,
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