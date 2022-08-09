Памятник Красной армии снесли в Мальборке

Памятник, установленный в 1945 году в честь Красной армии, был демонтирован во вторник в городе Мальборк. Процесс сноса транслировало Польское телевидение.

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Как заявил заместитель министра по контролю за государственными активами республики Кароль Рабенда, в последние три десятилетия "по определенным причинам памятник пользовался симпатией части градоначальников". "Несколько месяцев назад мы встретились с мэром города и договорились о его ликвидации", - сообщил он, отметив, что в этом месте нет никаких захоронений.

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Среди следивших за сносом прохожих были как сторонники демонтажа, так и его противники.

"Теперь россияне разрушат наши памятники <...>. А потом вы будете кричать, что разбирают наши памятники. Это историческая память. Идите и разрушьте замок [Тевтонского ордена в Мальборке], потому что крестоносцы нас убивали", - сказал один из оппонентов властей.

Ранее мемориал в Мальборке фигурировал в региональном реестре памятников истории. Для сноса его пришлось вычеркнуть из списка ценностей. На месте, где стоял памятник освободившим страну от фашизма солдатам, планируется установить мемориал жертвам тоталитаризма.

Польша с 2017 года проводит снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Как утверждает руководство республики, российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений, гарантируя, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся вне кладбищ, руководство страны называет символическими и напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики. Согласно принятой в Польше в последнее время трактовке, Красная армия принесла не освобождение от фашизма, а новую оккупацию, поэтому мемориалы в честь погибших на территории страны красноармейцев следует ликвидировать.