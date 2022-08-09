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46 минут назад

В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Lenta.ru

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) после обысков в доме бывшего президента страны Дональда Трампа призвала Конгресс объявить импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Фото: Elizabeth Frantz / ReutersElizabeth Frantz / Reuters

Кроме того, политик призвала остановить коммунизм и расформировать ФБР, сотрудники которого пришли пришли обыскивать дом экс-президента.

9 августа Трамп сообщил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в понедельник, 8 августа, провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида и он продлился девять часов. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — заявил Трамп.

Политик связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года. В июле он говорил, что принял решение об участии в гонке за президентское кресло, однако отказался раскрывать свой выбор, лишь выразив уверенность в победе. По его словам, он пока раздумывает, когда объявить о своем решении — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,Конгресс США,ФБР,
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