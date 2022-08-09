В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) после обысков в доме бывшего президента страны Дональда Трампа призвала Конгресс объявить импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Elizabeth Frantz / Reuters

Кроме того, политик призвала остановить коммунизм и расформировать ФБР, сотрудники которого пришли пришли обыскивать дом экс-президента.

9 августа Трамп сообщил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в понедельник, 8 августа, провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида и он продлился девять часов. «После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — заявил Трамп.