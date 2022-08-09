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49 минут назад

Пелоси оценила целесообразность визита на Тайвань

Елена Прошина

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что абсолютно не жалеет о своем визите на Тайвань, несмотря на то, что он привел к росту напряженности в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на NBC.

«Абсолютно, абсолютно, (визит стоил того), без вопросов», - сказала Пелоси.

При этом она подчеркнула, что США все еще придерживаются политики «одного Китая», а визит был сделан, чтобы «признать статус-кво». Она также добавила, что представители Республиканской и Демократической партий поддержали ее визит на остров. По ее словам, конгрессменов очень хорошо приняли на Тайване.

«Правительство Китая могло [не принять визит], но ему не будет позволено изолировать Тайвань <...>. Они не могут говорить, кому Тайвань посещать. И да, это того стоило, а китайцы делают то, что они делают обычно», - сказала спикер.

Польша оправдалась за отмену визита Джонсона

Ранее глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У заявил, что визит Пелоси стал лишь предлогом для проведения масштабных военных учений Китая, которые направлены на изменение статус-кво в Тайваньском проливе.

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