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1 час назад

Трое палестинцев убиты во время военной операции Израиля

Lenta.ru

Во время израильской военной операции против боевиков на Западном берегу реки Иордан были убиты трое палестинцев, пишет CNN со ссылкой на Минздрав Палестины.

Трое палестинцев убиты во время военной операции Израиля
Фото:  Raneen Sawafta / Reuters Raneen Sawafta / Reuters

В ходе операции израильские военные окружили здание в городе Наблус, после чего обстреляли его ракетами. В результате столкновений были убиты три человека, около 40 получили ранения. Отмечается, что среди погибших — Ибрагим Аль-Набулси, который являлся «очевидной целью» израильского налета. По данным телеканала, Израиль обвинил его в причастности к серии недавних нападений со стрельбой на израильтян на Западном берегу.

Двое других мужчин являлись представителями палестинского Министерства здравоохранения. В заявлении Комитетов народного сопротивления (КНР) Палестины смерть троих мужчин назвали «героическим актом сопротивления».

7 августа стало известно о перемирии между Израилем и Палестиной. Сначала Израиль согласился на перемирие, которое предложили египетские посредники. Позже согласие на перемирие дала и Палестина.

По словам политолога Ивана Коновалова, конфликт между Израилем и Палестиной давно потерял выгодоприобретателей. Борьба между двумя назваными странами будет продолжаться до тех пор, пока между ними не будут установлены четкие границы, скрепленные международными договорами. Однако развития такого сценария в ближайшем будущем не предвидится, резюмировал эксперт.

В мире,Происшествия,Иван Коновалов,
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