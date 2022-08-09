В финском МИДе предостерегли россиян от незаконного получения виз

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер предостерег россиян от получения шенгенских виз незаконными путями, об этом он написал в Twitter.

Он пояснил, что спрос на финские визы в России превышает предложение, это привлекает мошенников и аферистов. Так, указал дипломат, появились сайты, на которых туристам предлагают фальшивые бронирования авиабилетов для получения визы. Таннер подчеркнул, что «не стоит и пытаться» воспользоваться такими способами.

Ранее сообщалось, что финский МИД готовится ужесточить визовый режим для россиян. Таннер заявил, что в Хельсинки хотели отказывать в выдаче новых виз тем туристам из РФ, которые ранее использовали Финляндию как транзит в другие страны ЕС. В будущем «может быть увеличен срок рассмотрения визовых заявлений», отметил представитель МИД.