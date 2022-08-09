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1 час назад

Молдавия собирается отправить своих саперов на Украину

Газета.Ru

Молдавия готова направить на Украину своих саперов для оказания помощи в обезвреживании минированных участков и объектов, приводит слова министра обороны страны Анатолия Носатова Realitatea.md.

Молдавия собирается отправить своих саперов на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы подготовили контингент саперов для возможной переброски на Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию», — заявил Носатый, выступая на отчетном заседании правительства о работе за год.

Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине впервые использовали новейший российский дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1».

«Проход-1» создан на базе бронированной машины разминирования БМР-3МА на шасси танка Т-90. Его экипаж состоит из двух человек и может быть дополнен тремя саперами.

Ранее российские саперы начали работы по разминированию в Северодонецке.

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