Молдавия собирается отправить своих саперов на Украину

Молдавия готова направить на Украину своих саперов для оказания помощи в обезвреживании минированных участков и объектов, приводит слова министра обороны страны Анатолия Носатова Realitatea.md.

«Мы подготовили контингент саперов для возможной переброски на Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию», — заявил Носатый, выступая на отчетном заседании правительства о работе за год.

Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине впервые использовали новейший российский дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1».

«Проход-1» создан на базе бронированной машины разминирования БМР-3МА на шасси танка Т-90. Его экипаж состоит из двух человек и может быть дополнен тремя саперами.