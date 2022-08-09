Обзор иноСМИ: бумажные танки Украины и три ошибки США

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«Путин манипулирует Германией»

Наступил новый энергетический кризис и Германия оказалась в положении непредусмотрительной и бедной попрыгуньи-стрекозы, а Франция и страны Южной Европы украсили себя добродетелями муравья, пишет в своей статье для Le Figaro Филипп Жели. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину удается умело манипулировать Германией с помощью «энергетической бомбы».

Пока французы получают рекомендации по «энергетической трезвости», их соседи за Рейном готовят бизнес к дефициту военного времени. Самая мощная промышленная держава континента, прожорливая до российского газа, находится на грани катастрофы: не имея поставок, резервов и альтернатив, она сталкивается со стагнацией экономики, ростом инфляции и безработицы еще до зимы. С риском втянуть всю еврозону в рецессию. Жели отметил, что российский газ стал для Германии «бомбой замедленного действия», а Путин «манипулирует этой бомбой по своему усмотрению, зная, что дестабилизировать Германию - это дестабилизировать Европу».

Три ошибки США в тайваньском вопросе

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США допустили три ошибки в тайваньском вопросе, сообщает «Гуаньча». Первая - грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Министр отметил, что США проигнорировали неоднократные предупреждения и предостережения КНР, пошли своим путем и организовали визит на Тайвань третьего лица в правительстве США - Нэнси Пелоси.

Вторая ошибка - потворствование силам, поддерживающим «независимость Тайваня». Правящая партия Тайваня включила стремление к независимости в свою партийную программу, а спикер Палаты представителей США публично поддержала это. Третья ошибка, по словам Ван И, - попытка подорвать мир и стабильность через Тайваньский пролив. США привыкли сначала создавать проблему, а затем использовать ее для реализации собственных стратегических планов, отметил министр.

Forbes рассказал о танковых проблемах Украины

Танковые бригады украинской армии рассредоточены, это может объяснить, почему ее контрнаступление на юге не получило большого импульса, пишет Дэвид Акс в своей статье для Forbes. По его версии, основная причина, по которой украинцы не выставили больше бронетехники, - это проблемы с подготовленной живой силой.

Не совсем ясно, сколько именно танковых бригад есть у Украины - возможно, пять-шесть или меньше. Украинская армия имеет привычку держать на бумаге недоукомплектованные - практически не существующие - части и время от времени рекламировать их в СМИ, отметил Акс. Танковые бригады - это ядро любой механизированной армии. Артиллерия формирует поле боя, пехота удерживает местность, но танки - с их скоростью, мобильностью, огневой мощью и защитой - сближаются с противником и уничтожают его. Танки у Киева есть, но танк без обученного экипажа - это просто кусок металла и резины. Множество лучших украинских солдат погибли или ранены, а их навыки и опыт нелегко заменить, заключил автор.

Литва без дешевого электричества

Средняя стоимость электроэнергии в Литве 8 августа превысила 500 евро за мегаватт, пишет DELFI. В начале пандемии цены были в десятки раз ниже, и, по словам экспертов, возврата к ним пока не будет.

Эксперт в сфере энергетики Саукюс Кутас считает, что правительство примет меры поддержки, но на дешевое электричество рассчитывать не стоит - возможно, власти будут компенсировать траты на энергию для некоторых слоев населения. Он отметил, что «советских» цен не будет больше никогда - «тогда цены устанавливал режим, какие хотел, а не по себестоимости».

«Украинские беженцы впадают в депрессию»

Все больше украинских беженцев в Восточной Европе обращается за психологической и психиатрической помощью, пишет The Economist. Речь идет не только о стрессе из-за необходимости покинуть дом, ситуация усугубляется экономическим стрессом от проживания за границей и разлучением семей - украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну.