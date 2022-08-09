«Будет хуже, чем на Украине»: Лукашенко выступил с предупреждением

Нарушение стабильности в белорусском обществе может спровоцировать крайне негативные последствия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Он подчеркнул, что крепкая экономика – залог сохранения нормальной ситуации.
«Если мы не хотим воевать (у каждого есть дети), если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе <…> Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал Польшу самым агрессивным государством по отношению к Белоруссии. От отметил, что политика властей этой страны в отношении Минска удивляет. Также Лукашенко уличил Польшу в стремлении «оттяпать часть Украины».