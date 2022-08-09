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47 минут назад

Потасовка чемпиона Европы по футболу с фанатами попала на видео

Денис Фьючин

Нападающий ФК «Сассуоло» Доменико Берарди подрался с болельщиками, которые были недовольны поражением любимой команды. Видео потасовки публикует Telegram-канал «Спорт здесь!».

Матч «Сассуоло» с «Моденой» состоялся 8 августа в рамках 1/32 Кубка Италии. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля. Этот факт сильно расстроил фанатов «Сассуоло», они дождались игроков и стали их оскорблять. Берарди не стерпел такого отношения и устроил с ними потасовку. Конфликт удалось прекратить благодаря другим болельщикам и службы безопасности.

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