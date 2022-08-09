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9 минут назад

Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией

News.ru

Посещение Евросоюза является привилегией, такое мнение выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter. По ее словам, получение туристических виз россиянами не является правом человека.

Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией не для россиян
Фото: ReutersReuters

Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека, — написала Каллас.

Политик добавила, что несмотря на отсутствующее авиасообщение с РФ, страны зоны Шенгена продолжают выдавать визы ее гражданам. По мнению Каллас, из-за бремя несут соседи России, поэтому необходимо остановить туристические потоки из нее немедленно.

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Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских рестрикций запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз. Тогда глава эстонского внешнеполитического ведомства отметил, что Таллин прекратил выдачу туристических виз гражданам России, однако они продолжают прибывать в страну, используя документы, полученные в других государствах Шенгенской зоны.

25 июля финское агентство STT сообщило, что ведущие парламентские партии Финляндии хотят приостановить выдачу туристических виз россиянам. Совместное обращение партий появилось, несмотря на недавнее заявление МИД страны о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

В мире,Кая Каллас,Владимир Путин,ЕС,
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