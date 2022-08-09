Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией не для россиян

Посещение Евросоюза является привилегией, такое мнение выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter. По ее словам, получение туристических виз россиянами не является правом человека.

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Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека, — написала Каллас.

Политик добавила, что несмотря на отсутствующее авиасообщение с РФ, страны зоны Шенгена продолжают выдавать визы ее гражданам. По мнению Каллас, из-за бремя несут соседи России, поэтому необходимо остановить туристические потоки из нее немедленно.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских рестрикций запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз. Тогда глава эстонского внешнеполитического ведомства отметил, что Таллин прекратил выдачу туристических виз гражданам России, однако они продолжают прибывать в страну, используя документы, полученные в других государствах Шенгенской зоны.