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12 минут назад

Эрдоган и Асад задумались о переговорах по совету Путина

Lenta.ruиещё 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его сирийский коллега Башар Асад готовятся провести телефонные переговоры. Об этом в Анкаре задумались после российско-турецкого саммита в Сочи, пишет турецкая газета Haberler.

Эрдоган и Асад задумались о переговорах по совету Путина
Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / APVyacheslav Prokofyev / Sputnik / AP

Сообщается, что предложение о переговорах высказал президент России Владимир Путин на встрече с коллегой в Сочи. Главы двух стран обсуждали также ситуацию в Сирии. После саммита Эрдоган рассказал журналистам, что Путин посоветовал ему наладить диалог с Башаром Асадом, так как совместное решение общих проблем было бы эффективнее.

После этого в правительственной газете Türkiye появилась статья со ссылкой на источники о том, что президенты Сирии и Турции могут начать переговоры по совету российского президента. В Анкаре не готовы к личной встрече лидеров стран, но не исключают возможности телефонных переговоров. В качестве посредников рассматриваются страны Персидского залива и «мусульманская страна» Африки.

В январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались. С 2018 года Анкара неоднократно проводила военные операции на территории Сирии, целью которых было заявлено уничтожение Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, а также борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

В мире,Башар Асад,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Рабочая партия Курдистана,
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