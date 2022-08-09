Эрдоган и Асад задумались о переговорах по совету Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его сирийский коллега Башар Асад готовятся провести телефонные переговоры. Об этом в Анкаре задумались после российско-турецкого саммита в Сочи, пишет турецкая газета Haberler.

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / AP Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / AP

Сообщается, что предложение о переговорах высказал президент России Владимир Путин на встрече с коллегой в Сочи. Главы двух стран обсуждали также ситуацию в Сирии. После саммита Эрдоган рассказал журналистам, что Путин посоветовал ему наладить диалог с Башаром Асадом, так как совместное решение общих проблем было бы эффективнее.

После этого в правительственной газете Türkiye появилась статья со ссылкой на источники о том, что президенты Сирии и Турции могут начать переговоры по совету российского президента. В Анкаре не готовы к личной встрече лидеров стран, но не исключают возможности телефонных переговоров. В качестве посредников рассматриваются страны Персидского залива и «мусульманская страна» Африки.