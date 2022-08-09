Тайваньские власти намерены и дальше искать поддержку по всему миру, чтобы не дать коммунистическому Китаю "запугать" Тайвань и расширить возможности своих вооруженных силы в регионе и за его пределами.

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Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. Его слова приводит газета The South China Morning Post.

По его словам, истинные мотивы учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) простираются дальше, чем просто проведение военных учений вокруг острова.

"Хотя сейчас Китай, похоже, нацелился на Тайвань, его действия по всему миру показывают, что мотивы Пекина выходят далеко за рамки Тайваня", - заявил дипломат.