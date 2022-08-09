Премьер Польши отказал Джонсону во встрече

Премьер Польши Матеуш Моравецкий не нашел времени на встречу с уходящим с поста премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Как сообщает РИА Новости, в Варшаве заявили, что у политика нет свободных окон в графике для переговоров с британцем.

Подчеркивается, что власти двух стран предварительно договорились о визите на понедельник, 8 августа. Неделю назад власти Великобритании были уверены, что мероприятие состоится.

Однако позднее стало известно, что у Моравецкого не найдется времени на встречу с британским коллегой. Кроме того, встретиться с ним не выйдет до сентября, пока он не уйдет с поста премьера.