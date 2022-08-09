Китайский МИД в очередной раз высмеял лицемерие Запада

«Democracy or democrazy ("демократия или демосумашествие" — прим. "Ленты.ру")», — написал дипломат, приложив картинку с изображениями конфликтов в Ираке , Афганистане и на Кубе , в которых США декларировали, что используют силу на благо демократии и демократических режимов.

Ранее бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели экспериментальные тактические игры, в которых выяснилось, что военно-морские силы Китая обладают превосходством над флотами Японии и Соединенных Штатов и способны потопить большую часть из них.

До этого глава МИД Тайваня Джозеф У заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров стал лишь «предлогом» для проведения Китаем широкомасштабных военных учений у его морских границ. По словам главы внешнеполитического ведомства, за этими маневрами стоит намерение Пекина «изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе».