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42 минуты назад

Китайский МИД в очередной раз высмеял лицемерие Запада

Lenta.ru

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь с помощью картинки высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии. Соответствующая запись появилась в его аккаунте в Twitter.

Китайский МИД в очередной раз высмеял лицемерие Запада
Фото: Carlos Garcia Rawlins / ReutersCarlos Garcia Rawlins / Reuters

«Democracy or democrazy ("демократия или демосумашествие" — прим. "Ленты.ру")», — написал дипломат, приложив картинку с изображениями конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых США декларировали, что используют силу на благо демократии и демократических режимов.

Ранее бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели экспериментальные тактические игры, в которых выяснилось, что военно-морские силы Китая обладают превосходством над флотами Японии и Соединенных Штатов и способны потопить большую часть из них.

До этого глава МИД Тайваня Джозеф У заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров стал лишь «предлогом» для проведения Китаем широкомасштабных военных учений у его морских границ. По словам главы внешнеполитического ведомства, за этими маневрами стоит намерение Пекина «изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе».

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