У россиянки отобрали детей в Каталонии, потому что приняли их за украинцев

Уроженка Санкт-Петербурга Елена Бутова уже полтора года живет в Каталонии вместе со своими дочерьми Элей и Лией, однако недавно органы опеки безо всякого предупреждения отобрали у россиянки дочерей, так как решили, что девушка украла их у украинских беженцев. Она уточнила, что ни школа, ни соцслужбы никогда не проверяли условия проживания ее дочерей, пишут «Невские Новости».

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Сначала у меня был шок. Ведь никаких предпосылок для этого не было. Дочки учились там 18 месяцев. Ни школа, ни соцслужбы никогда не предъявляли мне претензий по воспитанию дочерей, никогда не проверяли их условия проживания. Все произошло внезапно, — рассказала Бутова.

Она отметила, что каталонские соцслужбы забрали девочек прямо из школы, проинформировав об этом мать постфактум. Одна из девочек страдает серьезным заболеванием — целиакией, без правильного лечения и дорогостоящего специального питания она может умереть, подчеркнула мать. Бутова предположила, что дочерей у нее забрали по ложному доносу директора школы. Свое мнение она аргументировала тем, что каталонские соцслужбы получают внушительную сумму за каждого отнятого ребенка.