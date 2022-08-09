Стало известно, как Путин спас Эрдогана

Президент России Владимир Путин поддержал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в самый нужный момент — в канун всеобщих выборов главы Турции, передает Bloomberg. В публикации говорится, что встреча лидеров в Сочи на прошлой неделе позволила Анкаре отказаться от долларов за часть своего импорта.
Это огромное благо для турецкого лидера. До всеобщих выборов осталось меньше года, а его рейтинги одобрения находятся на рекордно низком уровне, Эрдогану необходимо стабилизировать экономику Турции, — говорится в публикации.
Обозреватели указывают на то, что ультрамягкая денежно-кредитная политика оставила лиру без поддержки. Падение турецкой валюты более чем на половину, по сравнению с прошлым годом, отразилось на стоимости всего, от продуктов до энергии и услуг, что подтолкнуло инфляцию потребительских цен до 80%, став практически рекордной в мире.
Автор статьи считает, что частичный переход Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры, а также предупредит еще одну волну роста цен.
Это произошло вскоре после того, как иностранные резервы Турции уже получили поддержку от денежного перевода российского государственного ядерного оператора «Росатом» своей дочерней компании в Турции для строительства электростанции на побережье Средиземного моря, — указывает журналист.
Кроме того, обозреватель напомнил, что Анкара не присоединилась к санкциям Североатлантического альянса, несмотря на то, что Турция выступает против российской спецоперации и отправляет оружие, в том числе высокоэффективные беспилотники Киеву. Журналист объяснил это тем, что Эрдоган намерен углубить экономические связи с Москвой в то же время, «не провоцируя полномасштабный разрыв с традиционными союзниками по НАТО».