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37 минут назад

В Запорожье оценили планы Киева по контрнаступлению одной фразой

Lenta.ru

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что Киеву, который регулярно заявляет о готовящемся контрнаступлении, следует помнить слова, приписываемые древнерусскому князю Александру Невскому. Об этом он заявил РИА Новости.

В Запорожье оценили планы Киева по контрнаступлению одной фразой
Фото: Евгений Малолетка / APЕвгений Малолетка / AP

Он пояснил, что речь идет о фразе, воспроизведенной в историческом фильме Сергея Эйзенштейна, которую исполнитель роли Невского произносит перед пленным немецким рыцарем-крестоносцем: «Кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнет».

«Все их планы ждет неминуемое поражение», — оценил Рогов и добавил, что, по его мнению, все заявления украинских властей о контрнаступлении рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы «отвлечь внимание от поражения в Донбассе и краха экономики страны».

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4 августа Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что украинские военные не располагают и 30 процентами необходимого вооружения. В связи с этим контрнаступление, вероятно, может быть осуществлено лишь в следующем году, «когда будут накоплены запасы оружия».

В мире,Владимир Рогов,Сергей Эйзенштейн,Александр Невский,НАТО,
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