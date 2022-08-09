В Запорожье оценили планы Киева по контрнаступлению одной фразой

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что Киеву, который регулярно заявляет о готовящемся контрнаступлении, следует помнить слова, приписываемые древнерусскому князю Александру Невскому. Об этом он заявил РИА Новости.

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Он пояснил, что речь идет о фразе, воспроизведенной в историческом фильме Сергея Эйзенштейна, которую исполнитель роли Невского произносит перед пленным немецким рыцарем-крестоносцем: «Кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнет».

«Все их планы ждет неминуемое поражение», — оценил Рогов и добавил, что, по его мнению, все заявления украинских властей о контрнаступлении рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы «отвлечь внимание от поражения в Донбассе и краха экономики страны».