Франция запретила россиянам посещать Венсенский замок

Власти Франции из-за спецоперации на Украине запретили гражданам России посещать Венсенский замок, который располагается недалеко от Парижа. Об этом сообщает Paris Match.

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В замке находятся архивы французского военного ведомства. Именно по этой причине власти страны решили ограничить доступ к военным объектам для граждан России.

Под правило не подпадают специальные запросы, которые касаются исполнения журналистских обязанностей.

Издание отмечает, что 28 июля две девушки из РФ получили отказ в посещении Венсенского замка после того, как они предъявили российские паспорта. Охранники им объяснили, что именно наличие российского гражданства стало фактором данного решения.

Франция присоединилась к санкционной кампании западных стран после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, страна после введения санкций заморозили имущество россиян на общую сумму примерно €850 млн.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, проведенного компанией YouGov, больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза не одобряют санкционную компанию, если они будут оказывать воздействие на уровень жизни населения.