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41 минуту назад

В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ

Lenta.ru

Жителя Херсона, который разбрасывал мины «лепесток» и маячки для ударов тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городе.

В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выявить диверсанта, которым оказался Николай Кузнецов, помогла его жена Ирина, поддерживающая спецоперацию. Она обратилась к российским военным после прочтения переписки супруга с его куратором с украинской стороны.

«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал ее слова источник агентства в силовых структурах региона.

При этом, одного из наводчиков ликвидировали, а другого удалось задержать — он пытался выхватить автомат у десантника, но «не справился с ним» в рукопашном бою.

В мире,Николай Кузнецов,
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