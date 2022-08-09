В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ

Жителя Херсона, который разбрасывал мины «лепесток» и маячки для ударов тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городе.
Выявить диверсанта, которым оказался Николай Кузнецов, помогла его жена Ирина, поддерживающая спецоперацию. Она обратилась к российским военным после прочтения переписки супруга с его куратором с украинской стороны.
«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал ее слова источник агентства в силовых структурах региона.
При этом, одного из наводчиков ликвидировали, а другого удалось задержать — он пытался выхватить автомат у десантника, но «не справился с ним» в рукопашном бою.