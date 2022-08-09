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43 минуты назад

Губернатор Флориды назвал США «банановой республикой»

Елена Прошина

Губернатор Флориды Рон Десантис раскритиковал проведенный ФБР обыск в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Он назвал США «банановой республикой». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Newsmax.

Губернатор Флориды назвал США «банановой республикой»
Фото: ReutersReuters

Политик выразил недовольство использованием федеральных ведомств против «оппонентов режима» и вспомнил про Хантера Байдена.

«Рейд в Мар-а-Лаго - это еще один виток эскалации и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима, в то время как к таким людям, как Хантер Байден, просто боятся прикоснуться. Банановая республика», - говорится в его заявлении.

Ранее Трамп сообщил, что ФБР проводят обыск в его поместье Мар-а-Лаго. Он не уточнил, с чем были связаны обыски и изъяли ли они что-либо, однако уточнил, что они вскрыли его сейф. По его словам, Мар-а-Лаго «находится в осаде».

Между тем, обыск прошел на фоне активизации работы Министерства юстиции США по опросу бывших сотрудников администрации Трампа относительно его планов и действий в январе 2021 года, перед тем как его сторонники захватили Капитолий.

В мире,Рон Десантис,Дональд Трамп,Министерство юстиции США,ФБР,
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