Что известно об обыске ФБР дома у Трампа

ФБР 8 августа провело обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа; по предварительным данным, причиной стало расследование о ненадлежащем обращении с документами. «Рамблер» собрал основную информацию об этом деле.

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Суть дела

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В ФБР пока официально не прокомментировали, в чем подозревают Трампа. По данным источников американских СМИ, в деле идет речь о служебных документах, в том числе секретных, которые Трамп забрал с собой, уходя из Белого дома. По американским законам такие документы являются государственной собственностью.

СМИ писали, что Национальный архив США долгое время требовал от Трампа вернуть документы, но получил лишь часть из них. В итоге представители архива пожаловались на Трампа в генпрокуратуру.

В архиве утверждали, что в Мар-а-Лаго находится не менее 15 коробок с документами Белого дома, в том числе засекреченными. Сотрудника архива увидели их во время личного визита к Трампу.

Как проходили обыски

Агенты ФБР обыскали поместье Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида). Трамп подтвердил информацию об обысках, заявив, что «они даже взломали его сейф».

«Мой прекрасный дом Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, на него совершила набег и оккупировала большая группа агентов ФБР», - заявил Трамп.

Сам экс-президент в этот момент был в Башне Трампа в Нью-Йорке, сообщил CNN осведомленный источник.

Кристина Бобб, адвокат Трампа, заявила телеканалу, что ФБР изъяло некоторые документы.

Что еще известно

Источники сообщили CNN , что за несколько месяцев до обыска в Мар-а-Лаго адвокаты Трампа получили инструкции «обезопасить комнату», в которой он хранил свои документы. После этого помощники Трампа добавили висячий замок в его подвал, где хранились некоторые бумаги.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил CBS News, что администрация Джо Байдена не была проинформирована об ордере на обыск до тех пор, пока Трамп не опубликовал свое заявление по этому поводу.

После обысков сторонники Трампа собрались возле штаб-квартиры ФБР в знак протеста. Поддержали Трампа и многие республиканцы. Законодатель от Колорадо Лорен Боберт призвала партию «создать специальный комитет для расследования политически мотивированного рейда ФБР».

Почти одновременно с обысками были опубликованы новые изображения из будущей книги Мэгги Хаберман, репортера New York Times и сотрудницы CNN, якобы подтверждающие, что Трамп рвал служебные документы и спускал их в унитаз. Это также является пренебрежением президентскими законами о ведении документации.