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3 минуты назад

Еще два сухогруза с зерном вышли из украинского порта

Никита Бородкин

Два сухогруза с зерном вышли из украинского Черноморска. Как сообщает ТАСС, об этом известили в Минобороны Турции.

Еще два сухогруза с зерном вышли из украинского порта
Фото: ReutersReuters

По информации ведомства, судно MV OCEAN LION с 64 тысячами тонн кукурузы направляется в Южную Корею, а MV RAHMI YAGCI с 5,3 тысячами тонн идет в Стамбул.

Напомним, что с 1 августа Украина частично разблокировала свои порты, чтобы начать вывозку продовольствия. Тогда из портов отправился первый сухогруз с зерном Razoni, который досмотрели наблюдающие и перенаправили его в Ливан.

8 августа выяснилось, что владельцы груза ищут нового покупателя на зерно — прошлый отказался от поставки из-за просрочки по контракту в пять месяцев. Из-за этого корабль сменил порт назначения.

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