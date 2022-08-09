Еще два сухогруза с зерном вышли из украинского порта

Два сухогруза с зерном вышли из украинского Черноморска. Как сообщает ТАСС, об этом известили в Минобороны Турции.

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По информации ведомства, судно MV OCEAN LION с 64 тысячами тонн кукурузы направляется в Южную Корею, а MV RAHMI YAGCI с 5,3 тысячами тонн идет в Стамбул.

Напомним, что с 1 августа Украина частично разблокировала свои порты, чтобы начать вывозку продовольствия. Тогда из портов отправился первый сухогруз с зерном Razoni, который досмотрели наблюдающие и перенаправили его в Ливан.