В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
17 минут назад

Украина заподозрила Запад в изменении планов в отношении Москвы

Елена Прошина

Западные страны пытаются подтолкнуть Украину к заключению мирного договора с Россией. Об этом свидетельствуют разногласия президента Украины Владимира Зеленского с западными коллегами. К такому выводу пришло украинское издание «Страна.ua», передает РИА Новости.

Украина заподозрила Запад в изменении планов в отношении Москвы
Фото: ТАССТАСС

Собеседник издания рассказал, что по одной из версий главы США, Франции и Германии Джо Байден, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц настаивают на дипломатическом подходе к решению конфликта и уговаривают Украину заключить мир с Россией.

«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией», — сказал источник.

Он добавил, что по этой причине критика в сторону западных СМИ в последнее время звучит чаще. Доклад Amnesty International, в котором говорилось об обстреле жилых кварталов со стороны украинской армии, а также базировании в больницах и школах, также основан на этом конфликте. Источник считает, что недостаточные поставки оружия и уменьшенная финансовая помощь со стороны Запада призваны убедить Украину изменить свое решение.

Согласно другой версии, Зеленский и сам намеревается заключить соглашение с Россией до конца года. В статье отмечается, что Украина не располагает ресурсами для контрнаступления и при это продолжает терять территории. При этом российская армия продолжает наступление, а помощь западных стран не поступает в нужных объемах. Издание предполагает, что Зеленский может желать мира с Россией, так как осознает все эти факторы.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Amnesty International,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители