Западные страны пытаются подтолкнуть Украину к заключению мирного договора с Россией. Об этом свидетельствуют разногласия президента Украины Владимира Зеленского с западными коллегами. К такому выводу пришло украинское издание «Страна.ua», передает РИА Новости.

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Собеседник издания рассказал, что по одной из версий главы США, Франции и Германии Джо Байден, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц настаивают на дипломатическом подходе к решению конфликта и уговаривают Украину заключить мир с Россией.

«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией», — сказал источник.

Он добавил, что по этой причине критика в сторону западных СМИ в последнее время звучит чаще. Доклад Amnesty International, в котором говорилось об обстреле жилых кварталов со стороны украинской армии, а также базировании в больницах и школах, также основан на этом конфликте. Источник считает, что недостаточные поставки оружия и уменьшенная финансовая помощь со стороны Запада призваны убедить Украину изменить свое решение.