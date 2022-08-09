Украина заподозрила Запад в изменении планов в отношении Москвы

Западные страны пытаются подтолкнуть Украину к заключению мирного договора с Россией. Об этом свидетельствуют разногласия президента Украины Владимира Зеленского с западными коллегами. К такому выводу пришло украинское издание «Страна.ua», передает РИА Новости.
Собеседник издания рассказал, что по одной из версий главы США, Франции и Германии Джо Байден, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц настаивают на дипломатическом подходе к решению конфликта и уговаривают Украину заключить мир с Россией.
«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией», — сказал источник.
Он добавил, что по этой причине критика в сторону западных СМИ в последнее время звучит чаще. Доклад Amnesty International, в котором говорилось об обстреле жилых кварталов со стороны украинской армии, а также базировании в больницах и школах, также основан на этом конфликте. Источник считает, что недостаточные поставки оружия и уменьшенная финансовая помощь со стороны Запада призваны убедить Украину изменить свое решение.
Согласно другой версии, Зеленский и сам намеревается заключить соглашение с Россией до конца года. В статье отмечается, что Украина не располагает ресурсами для контрнаступления и при это продолжает терять территории. При этом российская армия продолжает наступление, а помощь западных стран не поступает в нужных объемах. Издание предполагает, что Зеленский может желать мира с Россией, так как осознает все эти факторы.