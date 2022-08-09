В Германии узнали о “тайных сделках” Зеленского

Немецкий таблоид Die Welt (роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации ограничил доступ к www-порталу этого ежедневного германского издания) обнародовал отрывок из новой книги о Владимире Зеленском (Президенте Украины). Она появилась на прилавках магазинов в первых числах августа.
Журналистов издания заинтересовала та часть биографии главы Незалежной, где рассказывается о предполагаемых случаях коррупции с участием первого лица Киева. Следует отметить, что авторы подобных книг часто стремятся привести горячие факты, даже если есть серьёзные сомнения в их достоверности – биографические книги со скандальной информацией продаются гораздо лучше. В связи с этим не стоит принимать указанное, как непреложную истину.
Автор книги “Зеленский: биография” рассказывает о том, что еще в 2019 году было найдено, что у бывшего комика есть оффшорные счета на Кипре. Хотя они используются для обхода уплаты налогов, этот способ совершенно законен. Для этого фирма регистрируется в стране, где процентных от суммы дохода сборов официально нет (или они крайне низкие). При этом обычно требуются какие-то другие большие денежные траты (покупка недвижимости на территории страны и тому подобное).
Ещё Владимир Зеленский, по этим данным, владеет фирмами на Британских Виргинских островах и в Белизе, в том числе “ранее неизвестной” Maltex Multicapital Corp. Ей принадлежат квартиры в центре Лондона стоимостью 7,5 миллиона долларов. При этом, учитывая, что президент Украины не только политик, но и достаточно известный артист, здесь также ничего компрометирующего нет.
Кроме того, фирма Зеленского, начиная с 2012 года, получила в общей сложности 40 миллионов долларов от Игоря Коломойского (Украинского олигарха).
Также автор жизнеописания Зеленского предполагает, что перед выборами 2019 года политик передал акции некоему “другу”, чтобы они не мешали ему в борьбе за президентскую должность.
При этом публицист отмечает, что неясно, какова цель этой схемы. Однако он предполагает, что Зеленский мог применять её для уклонения от уплаты налогов или отмывания средств Коломойского. Он считает, что само существование этой оффшорной корпорации указывает на то, что Зеленский не доверяет державе, где сделал собственный бизнес и которой руководит.