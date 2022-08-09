В Германии узнали о “тайных сделках” Зеленского

Немецкий таблоид Die Welt (роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации ограничил доступ к www-порталу этого ежедневного германского издания) обнародовал отрывок из новой книги о Владимире Зеленском (Президенте Украины). Она появилась на прилавках магазинов в первых числах августа.

Фото: ТАСС ТАСС

Журналистов издания заинтересовала та часть биографии главы Незалежной, где рассказывается о предполагаемых случаях коррупции с участием первого лица Киева. Следует отметить, что авторы подобных книг часто стремятся привести горячие факты, даже если есть серьёзные сомнения в их достоверности – биографические книги со скандальной информацией продаются гораздо лучше. В связи с этим не стоит принимать указанное, как непреложную истину.

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Автор книги “Зеленский: биография” рассказывает о том, что еще в 2019 году было найдено, что у бывшего комика есть оффшорные счета на Кипре. Хотя они используются для обхода уплаты налогов, этот способ совершенно законен. Для этого фирма регистрируется в стране, где процентных от суммы дохода сборов официально нет (или они крайне низкие). При этом обычно требуются какие-то другие большие денежные траты (покупка недвижимости на территории страны и тому подобное).

Ещё Владимир Зеленский, по этим данным, владеет фирмами на Британских Виргинских островах и в Белизе, в том числе “ранее неизвестной” Maltex Multicapital Corp. Ей принадлежат квартиры в центре Лондона стоимостью 7,5 миллиона долларов. При этом, учитывая, что президент Украины не только политик, но и достаточно известный артист, здесь также ничего компрометирующего нет.

Кроме того, фирма Зеленского, начиная с 2012 года, получила в общей сложности 40 миллионов долларов от Игоря Коломойского (Украинского олигарха).

Также автор жизнеописания Зеленского предполагает, что перед выборами 2019 года политик передал акции некоему “другу”, чтобы они не мешали ему в борьбе за президентскую должность.