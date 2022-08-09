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19 минут назад

Трамп заявил об обыске ФБР в его имении

Lenta.ru

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил об обыске ФБР в его имении
Фото: ReutersReuters

«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — говорится в заявлении Трампа.

15 июля экс-президент Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года. Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.

В мире,Дональд Трамп,ФБР,
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