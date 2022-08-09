Трамп заявил об обыске ФБР в его имении

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты Федерального бюро расследований (ФБР) . Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года. Об этом сообщает Reuters .

«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — говорится в заявлении Трампа .

15 июля экс-президент Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года. Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.