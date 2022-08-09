Зеленский нашел новый способ давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Его слова приводит The Washington Post.

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Политик назвал закрытие границ «самыми важными санкциями». По его словам, «россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Он считает, что граждане России «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

Зеленский добавил, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста.

«Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию», — сказал он.

Украинский лидер заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России.

«Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — сказал он.

Политик назвал уже введенные антироссийские санкции «слабыми» по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки энергоносителей из РФ.