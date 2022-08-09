CNN вырезал из интервью слова сооснователя Pink Floyd Уотерса о Зеленском

Музыкант задался вопросом, почему США не призывают Зеленского к переговорам. По его мнению, украинскому лидеру стоит объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений, когда его избрали главой государства 73% населения Украины.

"После этого кто-то нашептал ему на ухо или он полностью поменял мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России", — сказал Уотерс.

Полную версию интервью ведущий CNN разместил на канале в YouTube, а в опубликованной на сайте телеканала версии осталась только часть фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам. Упоминания о поддержке им Минских соглашений в этом видео нет. В этом интервью он назвал президента США Джо Байдена военным преступником.