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55 минут назад

Умерла звезда "Бриолина" Оливия Ньютон-Джон

Газета.Ru

В США на 74-м году жизни скончалась актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая получила широкую известность благодаря мюзиклу «Бриолин». Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на ее мужа Джона Истерлинга.

Умерла актриса Оливия Ньютон-Джон
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

По его словам, артистка умерла на своем ранчо в Южной Калифорнии утром в понедельник, 8 августа, в окружении семьи и друзей.

Ньютон-Джон боролась с раком груди свыше 30 лет. Конкретная причина смерти не приводится. Однако источник, близкий к актрисе, заявил в беседе с изданием, что «она проиграла битву с метастатическим раком груди».

Мюзикл «Бриолин», в котором Оливия Ньютон-Джон сыграла вместе с Джоном Траволтой, вышел в 1978 году.

Ранее стало известно о смерти певца и ведущего актера российских мюзиклов Владимира Ябчаника.

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