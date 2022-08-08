Стали известны подробности сделки по украинскому зерну

Стали известны подробности соглашения по поводу поставок украинского зерна. Согласно имеющимся данным, Россия и Украина договорились не атаковать суда и порты, задействованные в «зерновой сделке». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Reuters.

В рамках соглашения о вывозе украинского зерна Россия и Украина обязались не атаковать торговые и гражданские суда, а также портовую инфраструктуру. Кроме того, любому военному судну, самолёту или беспилотнику запрещается подходить ближе, чем на 16 км к торговым кораблям, проходящим по морскому коридору. Исключением являются территориальные воды Украины.