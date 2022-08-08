В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
23 минуты назад

Раскрыты подробности сделки по украинскому зерну

Елена Прошина

Стали известны подробности соглашения по поводу поставок украинского зерна. Согласно имеющимся данным, Россия и Украина договорились не атаковать суда и порты, задействованные в «зерновой сделке». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Reuters.

Стали известны подробности сделки по украинскому зерну
Фото: ReutersReuters

В рамках соглашения о вывозе украинского зерна Россия и Украина обязались не атаковать торговые и гражданские суда, а также портовую инфраструктуру. Кроме того, любому военному судну, самолёту или беспилотнику запрещается подходить ближе, чем на 16 км к торговым кораблям, проходящим по морскому коридору. Исключением являются территориальные воды Украины.

Покупатель отказался от следовавшего в Ливан украинского зерна

«Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые или другие гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в этой инициативе», – говорится в соглашении.

Напомним, что 22 июля Россия подписала соглашение по вывозу украинского зерна.

В мире,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители