В столице Южной Кореи Сеуле прошли рекордные ливни, самые сильные за 80 лет. Они вызвали затопление нескольких станций сеульского метрополитена. Об это пишет издание Yna со ссылкой на источники.

Отмечается, что 8 августа выпало 136,5 мм осадков, из них 100 мм в южной части мегаполиса. Подобные ливни ранее наблюдались 5 августа 1942 года. Тогда выпало 118,6 мм.

Репортер Джун Тхэ Ким рассказал, что движение было остановлено на многих ключевых станциях. В частности, на Соллын, Саданг, Кванмен. На Ису вода поступала так сильно и в таких объемах, что эскалатор буквально превратился в водопад.