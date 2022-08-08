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59 минут назад

Рекордные за 80 лет ливни затопили метро Сеула

Елена Прошина

В столице Южной Кореи Сеуле прошли рекордные ливни, самые сильные за 80 лет. Они вызвали затопление нескольких станций сеульского метрополитена. Об это пишет издание Yna со ссылкой на источники.

Отмечается, что 8 августа выпало 136,5 мм осадков, из них 100 мм в южной части мегаполиса. Подобные ливни ранее наблюдались 5 августа 1942 года. Тогда выпало 118,6 мм.

Репортер Джун Тхэ Ким рассказал, что движение было остановлено на многих ключевых станциях. В частности, на Соллын, Саданг, Кванмен. На Ису вода поступала так сильно и в таких объемах, что эскалатор буквально превратился в водопад.

Источник издания рассказал, что столичные власти принимают значительные усилия для того, чтобы как можно скорее восстановить движение. По его словам, если ночью снова не пойдет сильный дождь, утром 9 августа поезда пойдут в штатном режиме.

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