Судно с украинским зерном прибыло в Албанию

Судно с 6 тысячами тонн украинского зерна достигло порта Дуррес на Адриатическом побережье Албании. Об этом сообщает портал Albanian Daily news.
Отмечается, что судно Jaohar Ranim прибыло 10 августа около 8.37 (9.37 мск).
По данным издания, погрузка была завершена 28 июля, и судно стало первым на маршруте после начала специальной военной операции России на Украине.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что два судна с продовольствием вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию.
7 августа 2022 года из порта Одесса был осуществлен выход сухогруза «Рива Винд» с кукурузой до Маршалловых Островов, из порта Черноморск вышли танкер «Мустафа Некати» до Турции с подсолнечным маслом, сухогрузы «Стар Хелен» с мукой и «Глори» с кукурузой отправились к Маршалловым Островам.
8 августа 2022 года из порта Черноморск вышел сухогруз «Аризона» с кукурузой, а из порта Южный — «Сакура» с соей. Они направились к Либерии.