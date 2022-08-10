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50 минут назад

Судно с украинским зерном прибыло в Албанию

Газета.Ruиещё 9

Судно с 6 тысячами тонн украинского зерна достигло порта Дуррес на Адриатическом побережье Албании. Об этом сообщает портал Albanian Daily news.

Судно с украинским зерном прибыло в Албанию
Фото: Vadim Ghirda/APVadim Ghirda/AP

Отмечается, что судно Jaohar Ranim прибыло 10 августа около 8.37 (9.37 мск).

По данным издания, погрузка была завершена 28 июля, и судно стало первым на маршруте после начала специальной военной операции России на Украине.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что два судна с продовольствием вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию.

7 августа 2022 года из порта Одесса был осуществлен выход сухогруза «Рива Винд» с кукурузой до Маршалловых Островов, из порта Черноморск вышли танкер «Мустафа Некати» до Турции с подсолнечным маслом, сухогрузы «Стар Хелен» с мукой и «Глори» с кукурузой отправились к Маршалловым Островам.

8 августа 2022 года из порта Черноморск вышел сухогруз «Аризона» с кукурузой, а из порта Южный — «Сакура» с соей. Они направились к Либерии.

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