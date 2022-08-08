США получили ордер на изъятие самолета депутата Госдумы

Как указывается в документе, американские власти "получили разрешение на изъятие Airbus A319-100, принадлежащего и контролируемого подпавшим под санкции российским олигархом Андреем Скочем". Прокуратура подчеркнула, что соответствующий ордер получен в связи с "предполагаемым нарушением федеральных законов об отмывании денег". Скоч был внесен в черный список Министерства финансов США 6 апреля 2018 года. После начала Россией специальной военной операции на Украине Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США "ввело дополнительные санкции в отношении Скоча и его активов", отмечается в заявлении.