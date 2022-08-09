У всемирно известного кинорежиссера нашли неизлечимую болезнь

У датского кинорежиссёра Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Кинокомпания Zentropa, которую фон Триер основал в 1992 году, подтвердила эту информацию корреспонденту The Copenhagen Post. При этом представители пояснили, что 66-летний кинодеятель находится в хорошем настроении и проходит курс лечения, который поможет ему завершить съёмки сериала Riget Exodus («Королевство: Исход»), первые сезоны которого принесли ему всемирную славу в 1990-х годах.

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Болезнь Паркинсона — хроническое и медленно прогрессирующее заболевание, которое в основном встречается у пожилых людей.

Для болезни характерны тремор и неподатливость мышц. Вылечить болезнь Паркинсона пока невозможно, но своевременное медицинское вмешательство помогает значительно замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни больного.

Издание отметило, что около 12 000 человек в Дании страдают от болезни Паркинсона. В мире же ею болеют 7–10 млн человек.

В кинокомпании пояснили, что из-за недуга фон Триер ограничит свою публичную жизнь и участие в интервью до премьеры сериала «Королевство: Исход» в конце 2022 года.

Первые два сезона вышли в в 1994 и 1997 годах и принесли датчанину мировую известность. Затем благодаря таким скандальным картинам, как «Идиот», «Догвилль», «Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка», фон Триер зарекомендовал себя как один из величайших авторов своего поколения.